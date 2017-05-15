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Тревор ван Римсдайк: Панарин смотрится лучше остальных в составе сборной России

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард сборной США Тревор ван Римсдайк назвал, кого из игроков считает самым опасным в составе сборной России.

«Россия великолепно стартовала на чемпионате мира, у нее великолепные игроки в команде. Каждый следующий матч для нас важен, но игра со сборной России будет за лидерство в группе, очевидно, она станет проверкой для нас. Надеюсь, мы ее пройдем.

Могу выделить Артемия Панарина, которого знаю по «Чикаго». Думаю, он смотрится лучше остальных в российской команде, его крайне трудно остановить», – приводит ТАСС слова ван Римсдайка.

Напомним, 25-летний американец является партнером Панарина по «Чикаго». Панарин возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира, набрав 10 (3+7) очков в четырех матчах.

Матч Россия – США на чемпионате мира в Кельне пройдет 16 мая. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - США

Место и дата

16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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