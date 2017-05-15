Феноменальный гол «Кайрата», начало которому положил экс-хавбек «Краснодара» (ВИДЕО)

В минувшем туре казахстанской премьер-лиги было забито много мячей – хороших и разных. Но на одном из них нам хотелось бы заострить ваше внимание. «Кайрат» отчетливо продемонстрировал, как нужно выходить в контратаку, разжимаясь, словно, пружина. Гол, что называется, для учебника.

Экс-хавбек «Краснодара» бразилец Исаэль начал атаку, подобрав мяч у своих ворот после углового соперника и, выиграв ,лишь за счет стартовой скорости, два единоборства. Следом Исаэль отыгрался с Аршавиным в «стеночку» и вышел на оперативный простор. Затем диагональ, прострел и гол.

Наслаждайтесь!