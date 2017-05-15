Александр Самедов: Кубок Конфедераций - большая ответственность для каждого игрока

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем Кубке Конфедераций, который пройдет летом в России.

- Это большой турнир и большая ответственность для каждого игрока, тем более мы играем дома. Кто-то называет это репетицией чемпионата мира, но я думаю, что это сам по себе крупный турнир. Россия не избалована такими турнирами, так что в первую очередь это большая ответственность.

Волнения как такового нет. Есть понимание того, что осталось чуть-чуть - два тура чемпионата, а потом всего два-три дня, и начнем подготовку к турниру, - передает слова Самедова ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в Петербурге. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.