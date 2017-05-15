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Рашит Давыдов: Про адаптацию Василевского уже говорить смешно. Это вообще не тема

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал о состоянии основного голкипера нашей команды Андрея Василевского.

- Обсуждать насколько хорошо Василевский адаптировался к большим площадкам сейчас уже смешно, - считает Давыдов. – Это вообще не тема.

- Третьяк считает, что Василевский в прекрасной форме. Ваше мнение?
- Тьфу-тьфу-тьфу… Больше ничего не скажу.

- Сорокин сегодня не замерзнет в матче с латвийцами?
- Точно нет, работы у него будет много. Сегодня будет битва.

- А вы знаете, что тренеры сборной Латвии вывели из состава своих ведущих игроков?
- Нет, мне про это ничего неизвестно.

Напмним, что сегодня в матче со сборной Латвии ворота сборной России будет защищать Илья Сорокин. А завтра против американцев сыграет Андрей Василевский.

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