Комитет по этике РФС 16 мая рассмотрит высказывания Павлюченко в адрес Ари

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что организация рассмотрит оскорбительные высказывания нападающего «Урала» Романа Павлюченко в адрес форварда московского «Локомотива» Ари.

«Рассмотрение дела будет завтра. Соответствующее обращение поступило от президента РФС», – сказал Андреев.

Напомним, инцидент произошел во время финального матча Кубка России, который завершился победой столичного клуба со счетом 2:0.

В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской – Ари и Джефферсон Фарфан.

После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно.