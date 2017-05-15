Воробьев и Скороходов подписали контракты с «Ладой»

Защитник Дмитрий Воробьев и форвард Игорь Скороходов продолжат карьеру в «Ладе». Оба игрока заключили односторонние контракты сроком на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.

31-летний Воробьев является воспитанником «Лады» и возвращается в родной клуб уже во второй раз.

В 2014-2016 годах Воробьев играл за «Ладу» в КХЛ и набрал 30 (12+12) очков в 118 матчах. В нынешнем сезоне защитник выступал за «Салават Юлаев» и в 42 матчах отметился 3 (1+2) очками за результативность, показателем полезности «+4» и 14 минутами штрафа.

31-летний Скороходов начинал нынешний сезон в «Северстали», а в декабре перешел в «Металлург» из Новокузнецка. Всего в 37 матчах он набрал 8 (5+3) очков.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Ладу» продолжит тренировать Артис Аболс.