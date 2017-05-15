Ринат Билялетдинов: Дзюба вызван в сборную для конкуренции в передней линии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.

- Дзагоев, думаю, сумеет восстановиться после травмы, хотя после цепочки повреждений тренерскому штабу сборной России надо оценить состояние игрока и консультироваться с врачами ЦСКА. Наверное, они получили положительный отзыв и включили Алана в состав. Дзюба, видимо, вызван для полноценной конкуренции в передней линии. Сейчас он показывает достаточно хорошую игру, являясь лидером «Зенита», и видно, что он прочно закрепил за собой место в составе. С ним команда играет иначе, чем без него, - передает слова Билялетдинова «Р-Спорт».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в Петербурге. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.