Станислав Черчесов: Дзюба в последнее время тренируется без ограничений
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о травме форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
- Как обстоят дела с травмой Дзюбы, который пропустил предыдущий сбор команды?
- Наш медицинский штаб на связи с клубом, с игроком. Дзюба играет все матчи, в последнее время работает без ограничений. Идет восстановление. 22 мая, после заключительного матча, мы встретимся в Москве, где для себя сделаем выводы. Все остальное покажет работа на сборах. Но, думаю, Дзюба голами в чемпионате доказал свою состоятельность, - говорит Черчесов.
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