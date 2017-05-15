Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Дания- : -Италия
Хоккей  Россия- : -Латвия
Теннис  МакХэйл4:6, 2:6Шарапова
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Дзагоев должен успеть восстановиться к Кубку Конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер Станислав Черчесов – о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

- Дзагоев в последнее время пропустил много матчей из-за травм. Он успеет восстановиться к подготовительному сбору в Австрии?
- С момента его травмы в игре с «Локомотивом» прошло 19 дней. Мышечные повреждения, как правило, лечатся за 21-25 дней. Причем, футболист к этому сроку обычно не просто восстанавливается, а уже готов играть. До первого матча на Кубке Конфедераций 52 дня. Вот из этого мы и исходим. Если в эти дни не случится рецидив, то к двум контрольным матчам он должен быть готов. У ЦСКА профессиональный медицинский штаб, он разберется, - говорит Черчесов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зачем сборной Тарасов и Гилерме? Михаил Борзыкин – о списке ЧерчесоваЗачем сборной Тарасов и Гилерме? Михаил Борзыкин – о списке ЧерчесоваОбозреватель «Советского спорта» комментирует расширенный состав сборной России, обнародованный сегодня тренерским штабом.Станислав Черчесов: У нас нет вратарей с таким опытом, как у АкинфееваГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вратарях национальной команды. Напомним, сегодня был объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Кубку Конфедераций.Станислав Черчесов: Если бы посчитал нужным, позвонил бы Денисову. Но он не был на предыдущих сборахГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о непопадании в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку Конфедераций Олега Шатова и Игоря Денисова.Станислав Черчесов: Дзюба в последнее время тренируется без ограниченийГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о травме форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Станислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютСтанислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютТренерский штаб сборной России назвал расширенный список из 30-и человек для подготовки к Кубку Конфедераций.Денис Глушаков: Вызов в сборную - это всегда праздник для меняПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о предстоящем Кубке Конфедераций, который пройдет этим летом в России.Ринат Билялетдинов: Дзюба вызван в сборную для конкуренции в передней линииБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Александр Самедов: Кубок Конфедераций - большая ответственность для каждого игрокаПолузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем Кубке Конфедераций, который пройдет летом в России.От Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийОт Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийСтанислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России, в который не вошли многие именитые футболисты.Владимир Стогниенко: Думал, Оздоева вызовут в сборную РоссииРоссийский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.Александр Мостовой: Удивлен отсутствием Реброва в заявке сборной РоссииАлександр Мостовой: Удивлен отсутствием Реброва в заявке сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.Виталий Мутко: Расширенный состав сборной России абсолютно объективенПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.Шатов и Кокорин не вошли в расширенный состав сборной России на Кубок КонфедерацийТренерский штаб сборной России назвал игроков, которые вошли в расширенный состав команды на Кубок конфедераций-2017.Заболотный считает, что имеет все шансы заиграть в сборной РоссииНападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал о своих планах на будущее, отметив, что его главная цель – попасть в сборную России.Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)Список Черчесова на Кубок конфедераций и сумасшедшие рекорды «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Станислав Черчесов: Надеемся, загвоздок в выступлении Фернандеса за сборную России не будетГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес должен получить разрешение на выступление за сборную России в ближайших товарищеских матчах.Станислав Черчесов: Нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секундыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением об изменениях в технологии судейства футбольных матчей.Рональдиньо: Кубок конфедераций – это очень важный турнирИзвестный бразильский футболист Роналдиньо назвал Кубок конфедераций, который пройдет ближайшим летом в России, очень важным турниром для игроков, желающих поехать на чемпионат мира 2018 года в составе своих национальных сборных.Станислав Черчесов: Дзагоев успеет восстановиться и набрать форму к матчам сборнойГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ходе восстановления полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева после травмы.Алексей Стрепетов: Того, что показывает Кокорин, недостаточно для вызова на Кубок конфедерацийБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением, кто из игроков сине-бело-голубых может сыграть на Кубке конфедераций.
Футбол
Ринат Билялетдинов: Дзюба вызван в сборную для конкуренции в передней линии
Футбол
Феноменальный гол «Кайрата», начало которому положил экс-хавбек «Краснодара» (ВИДЕО)
Футбол
Борис Чухлов: Не знаю, почему Кокорин играет в «Зените»
Шорт-трек
Два спортсмена из Южной Кореи приглашены для тренировок в сборной России
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости