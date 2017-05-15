Станислав Черчесов: Дзагоев должен успеть восстановиться к Кубку Конфедераций
Главный тренер Станислав Черчесов – о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
- Дзагоев в последнее время пропустил много матчей из-за травм. Он успеет восстановиться к подготовительному сбору в Австрии?
- С момента его травмы в игре с «Локомотивом» прошло 19 дней. Мышечные повреждения, как правило, лечатся за 21-25 дней. Причем, футболист к этому сроку обычно не просто восстанавливается, а уже готов играть. До первого матча на Кубке Конфедераций 52 дня. Вот из этого мы и исходим. Если в эти дни не случится рецидив, то к двум контрольным матчам он должен быть готов. У ЦСКА профессиональный медицинский штаб, он разберется, - говорит Черчесов.
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