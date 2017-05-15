Начо Фернандес: Надеюсь, лига отменит мою карточку, я ничего не сделал
Защитник «Реала» Начо
Фернандес рассчитывает, что лига отменит желтую карточку, которую он получил в
матче 37-го тура с «Севильей» (4:1).
На десятой минуте 27-летний Начо открыл счет, а во втором тайме получил предупреждение и теперь должен пропустить перенесенный матч 21-го тура с «Сельтой».
«Я ничего не сделал, – приводит Marca слова Начо. – Надеюсь, они отменят эту карточку. Все произошло как-то странно.
Когда я забивал, вокруг творилась неразбериха, и я оказался самым расторопным. Я не ожидал, что сыграю в этом сезоне так много матчей. И я всегда с особыми чувствами надеваю футболку «Реала». В этом году у меня многое получается, и лучшим завершением сезона станет титул.
У нас была очень важная неделя, на которой мы провели два матча. Мы трудимся весь год и сейчас полностью сосредоточены».
В нынешнем сезоне Начо провел 28 матчей в примере, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.
Напомним, «Реал» продолжает занимать второе место, имея игру в запасе. Матч «Сельта» – «Реал» пройдет 17 мая на стадионе «Балайдос» в Виго. Начало – 22:00 (мск).
Матч
Голы
Начо 10 (1:0). Роналду 23 (2:0). Йоветич 49 (2:1). Роналду 78 (3:1). Кроос 83 (4:1).
Состав
Реал: Навас, Начо, Данило, Варан, Рамос, Ковачич (Модрич, 72), Кроос, Родригес (Каземиро, 61), Асенсио, Роналду, Мората (Васкес, 61)
Севилья: Гонсалес С., Пареха (Монтойя, 46), Каррису, Ленгле, Меркадо, Корреа (Гонсалес Д., 89), Крон-Дели (Бен Йеддер, 89), Витоло, Краневиттер, Н'Зонзи, Йоветич
Предупреждения:
Данило, 39; Мората, 56; Начо, 80; Васкес, 82 - Меркадо, 69; Корреа, 80
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция