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Начо Фернандес: Надеюсь, лига отменит мою карточку, я ничего не сделал

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Начо Фернандес рассчитывает, что лига отменит желтую карточку, которую он получил в матче 37-го тура с «Севильей» (4:1).

На десятой минуте 27-летний Начо открыл счет, а во втором тайме получил предупреждение и теперь должен пропустить перенесенный матч 21-го тура с «Сельтой».

«Я ничего не сделал, – приводит Marca слова Начо. – Надеюсь, они отменят эту карточку. Все произошло как-то странно.

Когда я забивал, вокруг творилась неразбериха, и я оказался самым расторопным. Я не ожидал, что сыграю в этом сезоне так много матчей. И я всегда с особыми чувствами надеваю футболку «Реала». В этом году у меня многое получается, и лучшим завершением сезона станет титул.

У нас была очень важная неделя, на которой мы провели два матча. Мы трудимся весь год и сейчас полностью сосредоточены».

В нынешнем сезоне Начо провел 28 матчей в примере, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, «Реал» продолжает занимать второе место, имея игру в запасе. Матч «Сельта» – «Реал» пройдет 17 мая на стадионе «Балайдос» в Виго. Начало – 22:00 (мск).

Матч

Реал - Севилья - 4:1 (2:0)

Голы

Начо 10 (1:0). Роналду 23 (2:0). Йоветич 49 (2:1). Роналду 78 (3:1). Кроос 83 (4:1).

Состав

Реал: Навас, Начо, Данило, Варан, Рамос, Ковачич (Модрич, 72), Кроос, Родригес (Каземиро, 61), Асенсио, Роналду, Мората (Васкес, 61)

Севилья: Гонсалес С., Пареха (Монтойя, 46), Каррису, Ленгле, Меркадо, Корреа (Гонсалес Д., 89), Крон-Дели (Бен Йеддер, 89), Витоло, Краневиттер, Н'Зонзи, Йоветич

Предупреждения:

Данило, 39; Мората, 56; Начо, 80; Васкес, 82 - Меркадо, 69; Корреа, 80

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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