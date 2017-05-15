Начо Фернандес: Надеюсь, лига отменит мою карточку, я ничего не сделал

Защитник «Реала» Начо Фернандес рассчитывает, что лига отменит желтую карточку, которую он получил в матче 37-го тура с «Севильей» (4:1).

На десятой минуте 27-летний Начо открыл счет, а во втором тайме получил предупреждение и теперь должен пропустить перенесенный матч 21-го тура с «Сельтой».

«Я ничего не сделал, – приводит Marca слова Начо. – Надеюсь, они отменят эту карточку. Все произошло как-то странно.

Когда я забивал, вокруг творилась неразбериха, и я оказался самым расторопным. Я не ожидал, что сыграю в этом сезоне так много матчей. И я всегда с особыми чувствами надеваю футболку «Реала». В этом году у меня многое получается, и лучшим завершением сезона станет титул.

У нас была очень важная неделя, на которой мы провели два матча. Мы трудимся весь год и сейчас полностью сосредоточены».

В нынешнем сезоне Начо провел 28 матчей в примере, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, «Реал» продолжает занимать второе место, имея игру в запасе. Матч «Сельта» – «Реал» пройдет 17 мая на стадионе «Балайдос» в Виго. Начало – 22:00 (мск).