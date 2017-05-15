Артис Аболс: Матч с немцами для сборной Латвии главный на чемпионате мира

Тренер сборной Латвии Артис Аболс поделился ожиданиями от оставшихся матчей на чемпионате мира по хоккею против России и Германии.

- По поводу расслабленности нам главный тренер Боб Хартли говорил в раздевалке утром. Да, у нас есть изменения в составе и матч с немцами главный, но мы будем играть в том же стиле, что и предыдущие встречи.



Турнирное положение таково, что еще до игры с Россией нам надо держать в уме матч с немцами, с которыми даже в случае выигрыша у россиян надо брать хотя бы очко. Решающая игра с немцам, поэтому состав сегодня именно такой. Джериньш и Спруктс по этим же причинам отдыхают, тем более что у немцев пауза в два дня, к ним присоединились из НХЛ Драйзайтль и Грубауэр, - приводит слова Аболса ТАСС.

Напомним, что против сборной России Латвия сыграет в понедельник, 15 мая. Встреча с командой Германии состоится во вторник.