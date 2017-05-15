Станислав Черчесов: Если бы посчитал нужным, позвонил бы Денисову. Но он не был на предыдущих сборах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о непопадании в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку Конфедераций Олега Шатова и Игоря Денисова.

- Олег Шатов мало играл в «Зените» из-за конфликта с главным тренером, но теперь он вновь регулярно появляется на поле. Почему он не в сборной?

- Вчера я поговорил с ним и с другими ребятами, кто не попал в список: с Кокориным, Джанаевым, Крицюком, Оздоевым. Они сами все понимают, но перед большим турниром о таких вещах лучше сообщать игрокам лично. Надо сказать честно, что сезон у этих футболистов получился неоднозначный. Мы не должны разбираться, почему не играл футболистов – из-за конфликта или еще почему-то. Мы смотрим на поле и, исходя из увиденного, принимаем решение. У нас получился хороший разговор с Шатовым. Нужно нацелить людей, чтобы они в следующем сезоне были конкурентоспособны. Чтобы проанализировали свою игру и вернулись другими, прежними. Двери в команду ни для кого не закрываются.

- А для прежнего Денисова? Вы звонили ему, объясняли свой выбор?

- Состав опубликован – Денисова там нет. Если бы посчитал нужным, позвонил бы. Но он не присутствовал на предыдущих сборах. Лично о своем решении я сообщал только тем, кто прошел вместе с командой часть подготовительного цикла. И, как уже говорил, у нас есть опытные футболисты, которые могут помочь в день икс, если будут готовы. Но сейчас есть более молодые ребята, которые должны проявлять себя.