Станислав Черчесов: У нас нет вратарей с таким опытом, как у Акинфеева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вратарях национальной команды. Напомним, сегодня был объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Кубку Конфедераций.

- У сборной богатый выбор вратарей, высокая конкуренция. Но почему в списке нет Медведева, который это весной установил рекорд чемпионата России по «сухим» минутам подряд?

- У нас много качественных вратарей, но только Акинфеев имеет достаточный опыт в играх за сборную. Гилерме провел две игры по сорок пять минут, Беленов ни разу не играл в национальной команде, Ребров – один тайм, Джанаев – одну игру. С Сосланом мы, кстати, созванивались – он травмирован и находится сейчас в Германии. Так что, выбор богатый, но есть уровень игрока, а есть международный опыт. Поэтому чисто математически Акинфеева мы отодвигаем в сторону и сравниванием других вратарей между собой. И на данный момент те, кого я вызвал, предпочтительнее остальных. А что касается Медведева, да, установил рекорд. Но, знаете, если ты, условно говоря, вошел в последний вагон поезда, то, чтобы попасть в вип-вагон, нужно постепенно пройти через весь поезд. Нельзя никак перескочить. Все должно проходить естественным путем. Если давать футболистам подарки, то они не поймут, откуда и за счет чего это пришло, - говорит Черчесов.