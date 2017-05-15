Команда Сидоровой выступит на чемпионате Европы и Олимпиаде без отбора

Исполком Федерации керлинга России (ФКР) принял решение о том, что на чемпионате Европы и Олимпийских играх Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, сообщает «Р-Спорт».

В апреле команда Сидорова в составе Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Киры Езех и Алины Ковалевой стала серебряным призером чемпионата мира в Пекине, что стало лучшим результатом в истории российского керлинга. В итоге президент ФКР Дмитрий Свищев и главный тренер сборных команд России Юрий Шулико выступили за то, чтобы без отбора предоставить команде Сидоровой право представлять Россию на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет в этом году с 17 по 25 ноября в Санкт-Морице (Швейцария).

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Добавим, что в прошлом году Россию на чемпионате Европы представляла команда Виктории Моисеевой, которая выиграла золотые медали.