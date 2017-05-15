Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Анахайм5 : 3Нэшвилл
Хоккей  Дания- : -Италия
Хоккей  Россия- : -Латвия
Теннис  МакХэйл4:6, 2:6Шарапова
Хоккей  Канада- : -Норвегия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Команда Сидоровой выступит на чемпионате Европы и Олимпиаде без отбора

Источник:  Р-СпортКомментарии

Исполком Федерации керлинга России (ФКР) принял решение о том, что на чемпионате Европы и Олимпийских играх Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, сообщает «Р-Спорт».

В апреле команда Сидорова в составе Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Киры Езех и Алины Ковалевой стала серебряным призером чемпионата мира в Пекине, что стало лучшим результатом в истории российского керлинга. В итоге президент ФКР Дмитрий Свищев и главный тренер сборных команд России Юрий Шулико выступили за то, чтобы без отбора предоставить команде Сидоровой право представлять Россию на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет в этом году с 17 по 25 ноября в Санкт-Морице (Швейцария).

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Добавим, что в прошлом году Россию на чемпионате Европы представляла команда Виктории Моисеевой, которая выиграла золотые медали.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дарья Виролайнен: Олимпийский сезон еще больше добавляет мотивации для работыЧемпион Европы Дарья Виролайнен перед первым сбором сборной России рассказала о настрое на олимпийский сезон.Евгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотелиЕвгений Кузнецов: Ну кто я в НХЛ? На меня там чихать хотелиФорвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал первую тренировку в составе нашей команды и возможность своего участия в Олимпиаде.Евгений Кузнецов: Просто я не готов сказать, что сяду и полечу на ОлимпиадуФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не готов сказать, что приедет на Олимпиаду 2018 года вне зависимости от решения НХЛ.Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на ОлимпиадеГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.Антон Бабиков: Повышенная ответственность будет ощущаться уже ближе к ОлимпиадеЧемпион мира Антон Бабиков рассказал о настрое на летний период подготовки к олимпийскому сезону.Дмитрий Медведев: Давайте обсудим, что важно сделать, чтобы спортивных побед было большеПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, на котором предложил обсудить меры по поддержке спортсменов.Рене Фазель: Комиссионер НХЛ подтвердил, что лига не отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о содержании своего разговора с комиссионером НХЛ Гэри Беттманом.Рене Фазель: В июле попробуем договориться с НХЛ по поводу ОлимпиадыПрезидент ИИХФ Рене Фазель сказал, что он не теряет надежды договориться с НХЛ, чтобы игроки из сильнейшей лиги мира приняли участие в Олимпиаде-2018. Напомним, что Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).Рене Фазель: Если Овечкин зарегистрирован в НОК, он имеет право быть в ПхенчханеПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх 2018 года нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина.Александр Кожевников: Я не вижу российских игроков, которые были бы не на контрактах и гремели в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, заявившего, что в ближайшее время начнут появляться новости о возвращении на родину российских игроков НХЛ.Капризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиКапризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».«России не место на Олимпиаде!» Макларен убедил бундестаг и ждет встречи с Бахом«России не место на Олимпиаде!» Макларен убедил бундестаг и ждет встречи с БахомВ немецком парламенте прошли слушания, посвященные последствиям публикации докладов комиссии Ричарда Макларена.Александр Горшков: Перед Олимпиадой есть опасения за танцы на льду и мужское катаниеПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции рассказал о текущих проблемах этого вида спорта.Глава комитета бундестага призвала не допустить Россию к участию в ОИ-2018Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг считает, что Россию из-за допинговой проблемы нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев дал большое интервью «Советскому спорту». Разговор получился обстоятельным.Алексей Яшин: Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду? Но это не конец света (видео)Алексей Яшин: Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду? Но это не конец света (видео)Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у знаменитого форварда, серебряного призера Олимпиады в Нагано Алексея Яшина.Владислав Третьяк: Сборная России поедет в Корею за две недели до ОлимпиадыПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, как сборная России будет готовиться к олимпийскому турниру в Пхенчхане.Дом высокой культуры быта. Корея готова к проведению зимних Олимпийских игрДом высокой культуры быта. Корея готова к проведению зимних Олимпийских игрНаш обозреватель делится своими впечатлениями от поездки в Корею.Вице-президент ПКР: Отказ в участии в отборе к Пхенчхану может быть снять, когда отборочных соревнований уже не будетВице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин рассказал о переговорах с Международным паралимпийским комитетом (МПК) об участии российских спортсменов в отборочных соревнованиях перед Играми в Пхенчхане.На сайте «Советского спорта» открылся раздел, посвященный Олимпийским играм 2018 годаЗа десять месяцев до старта Олимпийских игр в Пхенчхане в меню сайта «Советского спорта» появилась новая кнопка «ОИ–2024».
Футбол
Ринат Билялетдинов: Дзюба вызван в сборную для конкуренции в передней линии
Футбол
Феноменальный гол «Кайрата», начало которому положил экс-хавбек «Краснодара» (ВИДЕО)
Футбол
Борис Чухлов: Не знаю, почему Кокорин играет в «Зените»
Шорт-трек
Два спортсмена из Южной Кореи приглашены для тренировок в сборной России
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Анна Сидорова
Анна Сидоровавсе новости
Маргарита Фомина
Маргарита Фоминавсе новости
Александра Раева
Александра Раевавсе новости
Нкеирука Езех
Нкеирука Езехвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018