Команда Сидоровой выступит на чемпионате Европы и Олимпиаде без отбора
Исполком Федерации
керлинга России (ФКР) принял решение о том, что на чемпионате Европы и
Олимпийских играх Россию представит команда скипа Анны Сидоровой, сообщает «Р-Спорт».
В апреле команда Сидорова в составе Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Киры Езех и Алины Ковалевой стала серебряным призером чемпионата мира в Пекине, что стало лучшим результатом в истории российского керлинга. В итоге президент ФКР Дмитрий Свищев и главный тренер сборных команд России Юрий Шулико выступили за то, чтобы без отбора предоставить команде Сидоровой право представлять Россию на чемпионате Европы и Олимпийских играх.
Отметим, что чемпионат Европы пройдет в этом году с 17 по 25 ноября в Санкт-Морице (Швейцария).
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Добавим, что в прошлом году Россию на чемпионате Европы представляла команда Виктории Моисеевой, которая выиграла золотые медали.