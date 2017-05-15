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«Урал» предложит болельщикам обменять сигареты на билеты

Источник:  ТАССКомментарии

Во вторник, 16 мая, «Урал» будет предлагать жителям Екатеринбурга обменять пачку сигарет на два билета на матч «Урал» - «Локомотив». Об этом сообщил пресс-секретарь команды Никита Медведевских.

- Во вторник талисман нашего клуба Шмель будет предлагать жителям города обменять пачку сигарет на два билета на матч с «Локомотивом». Мы за здоровый образ жизни и хотим, чтобы и наши болельщики были здоровы, поэтому в этом году решили поддержать акцию, приуроченную ко Всемирному дню без табака, - цитирует Медведевских ТАСС.

Напомним, что матч «Урал» - Локомотив» пройдет в среду, 17 мая. Встреча начнется в 17:30.

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