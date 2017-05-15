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XHope выиграл Ferrari California на CN vs EU Championship 2017

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Китайский игрок под никнеймом XHope стал победителем турнира CN vs EU Championship 2017 по Hearthstone.

В финале чемпионата XHope обыграл соотечественника Dogggg со счетом 4:0 и выиграл автомобиль Ferrari California.

Россиянин Павел «Pavel» Бельтюков занял четвертое место и заработал 5 000 долларов.

CN vs EU Season 4 проходил с 4 по 14 мая в Шанхае. Призовой фонд турнира составлял 225 000 долларов. 

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