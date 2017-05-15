Льюис Хэмилтон: Битва с Феттелем, возможно, самая классная, которые у меня были

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после победы в Гран-при Испании высказался о борьбе за лидерство в чемпионате мира с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари».

«Это одна из самых классных, если не самая классная битва, которые у меня были. Я в куда лучшей позиции по сравнению с прошлым годом. 2017-й пока намного лучше.

Здорово, когда можно бороться. А бороться с другой командой еще лучше и приносит гораздо больше удовольствия, потому что внутри коллектива нет трений», – приводит Motorsport.com слова трехкратного чемпиона мира.

Напомним, 32-летний Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне и теперь отстает от Феттеля на шесть очков.

Шестой этап чемпионата мира Гран-при Монако пройдет 28 мая.