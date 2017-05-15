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Сергей Иванов: Выделили 15 миллионов на погашение долгов РФБ

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал бюджет турнира на сезон 2016-2017.

- Для начала повторю то, что уже не раз говорил – профессиональный российский баскетбол остается единственным видом спорта в стране, который требует раскрытия бюджетов наших клубов, - рассказал Иванов. - С сожалением полагаю, что таковым он на долгое время и останется. Ждать чего-то подобного от футбольной или хоккейной лиг в России пока не приходится.

Теперь по цифрам. Начинать полагается с себя. Бюджет Единой лиги в этом сезоне – 552 миллиона рублей. Есть подробная таблица, откуда взялась такая сумма. Основная доля – вклад наших спонсоров. При этом продажа прав на телетрансляции составляет всего 4 процента от доходов турнира. Это слезы! Вот вам и причина, по которой наш профессиональный спорт никогда не будет доходным.

Графа расходы – те же 552 миллиона. Из них 71 процент – 392 миллиона - идет на призовые для команд, судейство, страхование игроков… В общем, все то, что связано с организацией турнира. Именно так и предполагалось еще при создании самой концепции Единой лиги ВТБ. На себя – содержание офиса, зарплату сотрудников - мы тратим всего 7 процентов. Платим 106 миллионов рублей налогов. И еще в нынешнем сезоне мы совершенно добровольно выделили 15 миллионов рублей для Российской федерации баскетбола, которая находится в удручающем финансовом положении. Выделили при единственном условии – что эти деньги пойдут исключительно на погашение существующих долгов РФБ.

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