Сергей Иванов: Надо разобраться, почему клубы платят мало налогов

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мыслями относительно бюджетов российских клубов, выступающих в турнире.

- С внимание я обратил на такой факт. На налоги, - приводит слова Иванова корреспондент «Советского спорта». - Так, ЦСКА заплатил в казну 318 миллионов рублей. А «Зенит» - ноль. Это те данные, которые нам присылают клубы. Как так вышло? Возможно, потому что баскетбольный «Зенит» является частью футбольного, и допускаю, что налоги за них платит основная команда. Впрочем, это еще надо проверить. Вот почему прочерк в данной графе стоит и у «Пармы» - большой вопрос.

Причем, смотрите – Единая лига сама заплатила 106 миллионов рублей в качестве налогов. Не беря в расчет ЦСКА, это больше, чем все остальные клубы вместе взятые! При том, что бюджет у нас значительно меньше, чем у половины команд. Подозреваю, что в финансовой деятельности наших профессиональных баскетбольных клубов еще остались серые ходы. С этим надо бороться. Но не нам, конечно. А следственным органам. Прокуратуре. Федеральной налоговой службе.