Илона Корстин: За «Матч звезд» на билетах мы заработали больше, чем иные команды – за весь сезон

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мыслями относительно бюджетов клубов на текущий сезон.

- Хочу обратить внимание на такой нюанс. В этом сезоне мы впервые провели «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ. Он, конечно, получился убыточным. Однако только на реализации билетов мы заработали 5 600 000 рублей, - приводит слова Корстин корреспондент «Советского спорта». – Эта сумма – больше, чем почти у половины российских клубов за весь сезон! Едва не больше, чем у команды, выступавшей в Евролиге! Имею в виду УНИКС. Это – показатель работы команд со своими болельщиками.

Отметим, что УНИКС, согласно опубликованным данным, заработал на продаже билетов на домашние матчи сезона 2016-2017 5 908 000 рублей. При этом казанцы провели 27 встреч на паркете родного «Баскет-Холла»: 12 в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ и 15 – в Евролиге.