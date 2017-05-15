Сергей Иванов: «Парме» надо увеличить бюджет, чтобы остаться в Единой лиге

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал возможный состав участников турнира на следующий сезон.

- Сегодня однозначно говорить, сколько будет команд в Единой лиге ВТБ в следующем году, пока нельзя, - приводит слова Иванова корреспондент «Советского спорта». - Скорее всего, их число либо уменьшится до 12-ти. Либо, если «Парма» выполнит ряд поставленных перед ней условий, количество клубов останется прежним. А условия следующие. У «Пармы» есть все - прекрасный зал, прекрасные болельщики. Нет главного – средств. Их нынешний бюджет не позволяет команде быть конкурентоспособной. Когда я говорю, что неинтересно смотреть матчи, заканчивающиеся с разницей в счете в 50-60 очков, я имею в виду именно пермский клуб. Так что либо он предоставит письменные, а не устные гарантии, что его бюджет в следующем сезоне увеличится в два-три раза, либо мы их из числа участников исключим. Вот и все.

Признаю – принцип, по которому мы шли раньше, борясь за увеличение числа участников турнира, был ошибочным. В конце концов, все упирается в конкуренцию. Чем больше напряженных матчей, тем лучше. Ни «Вита» в прошлом сезоне, ни «Парма» в нынешнем ничего хорошего в Единую лигу не привнесли. Так что говорить о расширении турнира пока не приходится. Я просто не вижу реальных претендентов, которые были бы способны усилить конкуренцию. Конечно, их теоретически много в Литве, но по политическим, не зависящим от нас причинам, этот вариант недоступен. А скажем, российских клубов – нет. Ходят слухи, что заявки могут подать МБА, «Самара»… Но будем честными - это просто смешно.