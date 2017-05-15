Александр Бубнов: «Спартак» играет в чисто итальянском стиле

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Спартака» в матче 28-го тура против «Амкара» (1:0).



- «Спартак» стал рекордсменом по числу побед со счетом 1:0. Это показательно. Каррера наладил командую игру в обороне, которая достигается в том числе за счет прессинга. А то, что у «Спартака» одна из лучших атак в РФПЛ, и так известно. «Спартак» играет в чисто итальянском стиле – не случайно Капелло говорил, что его любимый счет как раз 1:0.

При этом не могу сказать, что кто-то из футболистов «Спартака» выделялся. Все сыграли удовлетворительно для Карреры. «Спартак» играл в таком составе впервые в сезоне, поэтому высокого качества ждать не стоило, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что единственный мяч во встрече с пермским клубом на 50-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов. Команда Массимо Карреры, досрочно обеспечившая себе итоговое первое место, набрала 66 очков. В следующем туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».