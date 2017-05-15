Корея, КНДР, Китая и Япония могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Президент Ассоциации
футбола Кореи (KFA) Чун Мун Гу заявил, что Южная Корея
рассматривает возможность подать совместную заявку на проведение чемпионата
мира вместе с КНДР, Китаем и Японией.
«Если мы договоримся, думаю, у нас будут хорошие шансы принять турнир, – сказал Чун Мун Гу.
На прошлой неделе Чун вошел в совет ФИФА, став первым представителем Южной Кореи в органе с 2001 года. По его словам президент ФИФА Джанни Инфантино положительно относится к идее совместной заявке.
Напомним, на проведение турнира 2026 года рассматривается тройная заявка США, Канады и Мексики.
По версии Чуна, если Южная Корея, Китай и Япония решат провести турнир, КНДР присоединится к заявке.
«Мы можем создать очень привлекательные финансовые условия. У нас привлекательный футбольный рынок», – отметил президент KFA.
Также в планах Чуна проведение в Южной Корее Кубка Азии.