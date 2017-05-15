Александр Бубнов: «Зенит» потерял важные очки, играя с «Тереком» на огороде

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает правильным перенос матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский».

- Перенос матча с «Краснодаром» на «Петровский»? Конечно, это верное решение. Есть мнение, что поле на Крестовском острове к Кубку конфедераций нужно менять, что опять же стоит денег. «Зенит» потерял важные очки, играя с «Тереком» на огороде. Эти очки вполне вероятно окажутся решающими в борьбе с ЦСКА за Лигу чемпионов. То есть «Зенит» из-за плохого газона нового стадиона потеряет большие деньги… Сейчас петербуржцы возвращаются на «Петровский», но от них уже не все зависит. Хотя команда Луческу и будет фаворитом в ближайшем матче, учитывая то, как смотрится «Краснодар», - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, «Зенит» занимает третье место, отставая на одно очко от ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов. В 29-м туре 17 мая «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на стадионе «Петровский». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.