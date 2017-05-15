Шарапова победила Макхэйл и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над Кристиной Макхэйл из США (6:4, 6:2) в матче первого круга турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме.

В первом сете 30-летняя российская теннисистка проиграла три своих подачи, в то же время Шарапова сделала четыре брейка и завершила партию в свою пользу. Во втором сете 58-й номер мирового рейтинга из США смогла взять только два гейма.

Шарапова вышла во второй круг, где сыграет с 22-й ракеткой мира Мирьяной Лючич-Барони из Хорватии, которая выбила из борьбы Люси Шафаржову из Чехии (7:5, 4:6, 6:3).

Напомним, Шарапова встречалась с Лючич-Барони в первом круге на предыдущем турнире в Мадриде и одержала победу в трех сетах (4:6, 6:4, 6:0).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1-й круг