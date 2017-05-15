Шарапова победила Макхэйл и вышла во второй круг турнира в Риме
Российская
теннисистка Мария Шарапова одержала победу над Кристиной Макхэйл из США (6:4,
6:2) в матче первого круга турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме.
В первом сете 30-летняя российская теннисистка проиграла три своих подачи, в то же время Шарапова сделала четыре брейка и завершила партию в свою пользу. Во втором сете 58-й номер мирового рейтинга из США смогла взять только два гейма.
Шарапова вышла во второй круг, где сыграет с 22-й ракеткой мира Мирьяной Лючич-Барони из Хорватии, которая выбила из борьбы Люси Шафаржову из Чехии (7:5, 4:6, 6:3).
Напомним, Шарапова встречалась с Лючич-Барони в первом круге на предыдущем турнире в Мадриде и одержала победу в трех сетах (4:6, 6:4, 6:0).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд
2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
МакХэйл К. (США) - Шарапова М. (Россия) - 4:6, 2:6
Место и дата
15 мая 15:15, , Текстовая трансляция
Матч
Шафаржова Л. (Чехия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 5:7, 6:4, 3:6
Место и дата
15 мая 13:30, , Онлайн-трансляция