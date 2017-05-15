Геннадий Орлов: Кокорин не убедил, что он игрок сборной

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.

- Во-первых, поздравим Лунева, у него потрясающая карьера. В «Уфе» сыграл, провел несколько матчей за «Зенит», и его вызов в сборную не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это честный, непредвзятый Черчесов. В сборную сделан справедливый отбор. Что касается Кокорина, в отличие от Шатова, он получал много игрового времени, но не убедил, что он игрок сборной. Мы это и сами видим, поэтому и «Зенит» не может бороться за золотые медали (ЧР), потому что от Кокорина пользы было очень мало, - цитирует Орлова «Р-Спорт».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в Петербурге. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.