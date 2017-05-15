Евгений Летин: РФС отложил рассмотрение заявки «Тосно» на лицензирование
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что рассмотрение заявки «Тосно» на следующий сезон отложено.
- Заявка «Тосно» отложена. Пока не буду говорить почему, - цитирует Летина ТАСС.
«Тосно» досрочн занял второе место в ФНЛ и обеспечил себе прямой выход в премьер-лигу. Первое место заняло московское «Динамо».
Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении «Тосно» в Великом Новгороде.
Добавим, что «Тосно» зарегистрирован в Ленинградской области, однако из-за отсутствия подходящего по регламенту стадиона выступает в Великом Новгороде. Домашние матчи РФПЛ клуб намерен принимать там же.
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