Четвертый этап PRIME SELECTION-2017 пройдет 19 мая в Краснодаре

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Волков, Ян и Антигулов значительно улучшили свои позиции. Рейтинг бойцов ММА «Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В майском рейтинге произошло немало изменений.

Антигулов поднялся на 21-е место в рейтинге лучших полутяжеловесов ММА Россиянин Гаджимурад Антигулов, который 14 мая на турнире UFC 211 в первом раунде удушающим приемом победил датчанина Хоакима Кристенсена, поднялся на 21-е место в рейтинге лучших полутяжеловесов мира.

Волков поднялся на 12-е место в рейтинге тяжеловесов ММА Россиянин Александр Волков, выступающий в UFC, после победы над американцем Роем Нельсоном поднялся на 12-е место в майском рейтинге тяжеловесов.

Петр Ян поднялся на 30 позиций в обновленном рейтинге бойцов ММА Чемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Петр Ян поднялся на 30 позиций в обновленном рейтинге бойцов ММА.

Деметриус Джонсон удерживает первое место в рейтинге бойцов ММА вне весовых категорий Американец Деметриус Джонсон, который является чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории, продолжает лидировать в рейтинге лучших бойцов ММА вне весовых категорий среди мужчин.

Россиянин Антигулов заработал 26 500 долларов. Зарплаты бойцов турнира UFC 211 В воскресенье в Далласе (США) прошел турнир UFC 211. В главном поединке турнира чемпион тяжелой весовой категории Стипе Миочич в первом раунде нокаутировал Джуниора дос Сантоса.

М-1. Бой Корц (Германия) – Савилов (Россия) будет перенесен из Оренбурга в Сочи В силу ряда причин было принято решение что бой между тяжеловесами Франком Корцем (Германия, 4-2) и Николаем Савиловым (Арта и Сечь PRO, 5-2), ранее запланированный на M-1 Challenge 78, пройдет на неделю раньше и состоится на турнире M-1 Challenge 77, 19 мая в Сочи.

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M-1 Challenge 77. Сергей Фалей сразится против Лом-Али Нальгиева 19 мая в Сочи пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77.

Сможет ли Миочич нокаутировать дос Сантоса? Все о турнире UFC 211 «Советский спорт» составил гид по турниру UFC 211, который 14 мая пройдет в Далласе.

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