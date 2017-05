Четвертый этап PRIME SELECTION-2017 пройдет 19 мая в Краснодаре

19 мая в Краснодаре в рамках четвертого этапа международного турнира PRIME SELECTION-2017 определятся полуфиналисты в весовой категории до 77, 84 и 100 кг и финалисты проекта в категориях до 57, 61. Состав четвертьфинальных пар.

до 100 кг

Сослан Джабиев (Владикавказ) vs Сергей Дяговец (Ростов-на-Дону)

Денис Езута (Волгоград) vs Максим Оганесян (Новороссийск)

Адам Богатырев (Москва) vs Григор Матевосян (Сочи)

Сергей Дьяконов (Муром) vs Михаил Аллахвердян (Минеральные Воды)

до 77 кг

Александр Лелюк (Харьков) vs Юнус Ахмедов (Новороссийск)

до 84 кг

Амирхан Кукаев (Грозный) vs Евгений Беляев (Ростов-на-Дону)

Ислам Гугов (Баксан) vs Ибрагим Магомедов

Состав полуфинальных пар:

до 57 кг

Арен Акопян (Елец) vsХамзат Джабраилов (Грозный)

до 61 кг

Асланбек Каров (Нальчик) vsЕвгений Бондарев (Краснодар).

Проект PRIME SELECTION, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств, проводится уже третий сезон. Победители проекта помимо чемпионского пояса получат возможность подписать контракт в ведущими мировыми промоушенами.

В главном бою турнира 19 мая россиянин Кямран Аббасов (Новороссийск) встретиться с бразильцем Луизом Абдалла.