Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб победили на HTC 2v2 Invitational
Игроки команды G2 Esports Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб выиграли парный турнир HTC 2v2 Invitational.
В финале дуэт G2 Esports перестрелял Рене «cajunb» Борга и Филипа «aizy» Айструпа из North со счетом 2:0.
Чемпионы получат 20 000 долларов, а серебряным призерам достанется 10 000 долларов.
HTC 2v2 CS:GO Invitational проходил 13-14 мая в студии PGL в Бухаресте. Призовой фонд чемпионата составлял 50 000 долларов.
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