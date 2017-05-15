Владимир Алекно: Я намерен работать в «Зените» и в следующем сезоне

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне.

«Я намерен работать в «Зените» и в следующем сезоне, ведь мой контракт с клубом будет длиться еще год.

Не хотелось бы сейчас говорить про задачи на следующий сезон, слишком мало прошло времени после окончания этого сезона. Но, разумеется, мы будем биться за победы на всех фронтах», – приводит ТАСС слова Алекно.

Напомним, в нынешнем сезоне «Зенит» защитил чемпионские титулы в чемпионате России, Кубке России и Лиге чемпионов.

Теперь на счету «Зенита» девять побед в чемпионате России, шесть – в Кубке России и пять – в Лиге чемпионов.

Алекно тренирует «Зенит» с 2008 года.