«Спартак», ЦСКА, «Зенит» и еще четыре клуба получили лицензии УЕФА

Семь российских клубов получили лицензии УЕФА на выступление в еврокубках, сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.

«На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Рубин». Не получил лицензию «Урал», – приводит ТАСС слова Летина.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом России и выступит в Лиге чемпионов, начиная с группового этапа. ЦСКА и «Зенит» продолжают борьбу за второе место в премьер-лиге, которое дает право заявить в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Локомотив» как обладатель Кубка России начнет выступление в групповом этапе Лиги Европы. А команды, которые завершат сезон на третьем и четвертом местах в премьер-лиге, сыграют в отборе Лиги Европы.