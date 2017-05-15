Александр Кожевников: Согласен с Федуном – новый стадион помог «Спартаку» победить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о слагаемых победы футбольного «Спартака» в чемпионате России.

– Гипотетически порассуждаем. Если бы Федун договорился с Бердыевым, было бы золото в этом сезоне?

– Трудно так рассуждать. У Бердыева своя игра, он с собой забирает игроков. Из Казани в Ростов с ним четыре или пять футболистов переехали. Бердыева надо приглашать не в разгар сезона. Рад, что получилось так, как получилось, что доверили Каррере.

– Федун считает, что новый стадион помог «Спартаку» победить. Именно болельщики помогли команде вырвать несколько побед на последних минутах.

– Совершенно согласен. На таком стадионе приятно играть, и приятно находиться болельщикам. На таком стадионе ты ощущаешь свою нужность. А какая там классная акустика! И да, можно вспомнить несколько матчей, когда вырывали победу буквально на последних секундах. И все благодаря тому, что зрители гнали ребят вперед.