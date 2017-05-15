«Ак Барс» в межсезонье проведет сбор в Финляндии и примет участие в нескольких турнирах

Стал известен план подготовки «Ак Барса» к новому сезону КХЛ.

В начале июля команда соберется на своей тренировочной базе и пройдет углубленный медосмотр. С 3-го по 9-го июля «барсы» будут тренироваться в Казани.

С 10-го по 22-е июля «Ак Барс» проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии. Вернувшись из страны Суоми, команда возобновит тренировки в Казани.

На 26-е июля запланирован контрольный матч с «Нефтяником», который пройдет в Альметьевске.

28-го июля «Ак Барс» проведет в Казани товарищескую встречу с «Нефтехимиком».

С 1-го по 6-е августа «Ак Барс» примет участие в традиционном предсезонном турнире в Нижнем Новгороде. Среди участников турнира, помимо казанцев, - «Торпедо» (Нижний Новгород), «Металлург» (Новокузнецк), «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спартак» (Москва).

С 8-го по 11-е августа наша команда продолжит тренировки в Казани.

С 12-го по 16-е августа «Ак Барс» участвует в турнире на Кубок «Латвийской железной дороги» в Риге. Среди соперников казанцев - «Динамо» (Рига), «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск).

21-го августа стартует регулярный чемпионат КХЛ