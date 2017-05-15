«Лада» подписала защитника Воробьева и нападающего Скороходова
«Лада» заключила соглашения с защитником Дмитрием Воробьевым и нападающим Игорем Скороходовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Оба контракта односторонние и рассчитаны на один сезон.
31-летний Воробьев в прошедшем сезоне выступал за «Салават Юлаев» и набрал в 42 матчах три (1+2) очка.
31-летний Скороходов выступал за «Северсталь» и новокузнецкий «Металлург». В 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал восемь (5+3) очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически