Александр Самедов: Как праздновали чемпионство? Весело и радостно
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как его команда праздновала долгожданное чемпионство.
- Как отмечали победу в чемпионате?
- Да как отмечали… Как отмечают обычно чемпионство. Весело и радостно!
- Что творилось в Перми? Коллективное безумие фанатов?
- У болельщиков за 16 лет скопилось много эмоций, вот они и выбежали на поле. Но все прошло здорово и позитивно, - отметил спортсмен.
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