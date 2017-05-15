Александр Самедов: Как праздновали чемпионство? Весело и радостно

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как его команда праздновала долгожданное чемпионство.

- Как отмечали победу в чемпионате?

- Да как отмечали… Как отмечают обычно чемпионство. Весело и радостно!

- Что творилось в Перми? Коллективное безумие фанатов?

- У болельщиков за 16 лет скопилось много эмоций, вот они и выбежали на поле. Но все прошло здорово и позитивно, - отметил спортсмен.