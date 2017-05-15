Александр Самедов: Этот «Спартак» может повторить рекорд по очкам 1999 года

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о планах команды на остаток сезона.

- Какова задача «Спартака» на оставшиеся туры?

- Надо найти мотивацию, ведь есть возможность набрать рекордные 72 очка, которые наш клуб набрал в чемпионском сезоне-1999. Плюс, давайте не забывать о болельщиках. Мы обязаны не прекращая их радовать.

Личные задачи? Если получится забить в оставшихся двух матчах РФПЛ, буду рад. Если не выйдет – ничего страшного.