«Авангард» в межсезонье проведет сбор в Германии

«Авангард» обнародовал предварительный план подготовки к сезону КХЛ-2017/18.

Команда соберется 30 июня и пройдет медосмотр. На 3 - 5 июля запланировано тестирование. Затем до 19 июля «ястребы» будут тренироваться в Омске.

С 20 июля по 2 августа у «Авангарда» намечен тренировочный сбор в немецком Фюссене. В Германии команда проведет товарищеские матчи, соперники будут известны позднее.

С 3 по 5 августа сибирский клуб продолжит тренировки в Омске.

После этого он отправится в Астану на турнир «Кубок Президента», который пройдет 6 - 12 августа. Его участники: «Авангард», «Барыс», «Адмирал», «Давос» (Швейцария), «Нефтехимик», «Трактор».

15 - 18 августа «Авангард» в Омске примет участие в турнире XXVIII Мемориал Виктора Блинова. Его соперниками станут «Автомобилист», «Амур», «Югра».