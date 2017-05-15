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Александр Кожевников: У Луческу с возрастом эмоции не те, ему надо взять паузу

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о слагаемых победы футбольного «Спартака» в чемпионате России. 

- Самое главное - игра «Спартака» порадовала за долгое время. Особенно против главных конкурентов. ЦСКА обыграли, с «Зенитом» показали европейский уровень. Просто молодцы!

- Есть также мнение, что Спартак стал чемпионом только благодаря тому, что «Зенит» и ЦСКА провалили сезон по разным причинам.
- Ну, знаете, оправдание всегда можно найти. Факт остается фактом:  «Спартак» - чемпион, а остальное отговорки. Как говорят англичане: счет на табло.

- Не секрет, что в Питере уже ищут замену Луческу. Почему у него не получилось?
- Думаю, ему времени нужно больше, чтобы встряхнуть команду. Ушли сильные игроки, Халка и Витселя заменить сложно. Да и эмоции у самого Луческу с возрастом уже не те. Думаю, Луческу надо взять паузу.

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