Состав М19 по League of Legends покинули два игрока

Александр «PvPStejos» Глазков и Михаил «Kira» Гармаш покинули состав М19 по League of Legends.



Состав также покинул игрок замены Максим «Stierlitz» Исаев. Капитаном команды стал Кирилл «Likkrit» Малофеев, под его руководством будут проходить трайауты на позиции игрока средней линии и лесника.



«Я ненавижу прощаться. Ни с людьми, ни с книгами, ни с сериалами, ни с чем. Но, к сожалению, каждой истории нужно окончание. Мы все знаем, что бывает, если вовремя не поставить точку. Это превращается в долгую и бессмысленную жвачку про любимых персонажей, и единственная мысль, которая посещает читающего или смотрящего: «это уже далеко не то, что было раньше». И с каждой новой главой, с каждой новой серией становится все хуже и хуже, пока история не превращается в коммерческий проект без души.



Хоть я и часто ругался по поводу и без с каждым из покинувших состав игроков, для меня — это личная потеря. Но не только для меня и команды, но и для организации. И для вас, тех, кто был с «Hard Random», «Albus NoX Luna» и «M19», это не должно быть трагедией. Да, сейчас это выглядит как окончательная точка над «i», как то, что «тот самый состав» мёртв. Но после любого по-настоящему сильного удара есть только две опции: либо сдаться, либо продолжать борьбу. И вторая опция — это именно то, чем мы планируем заняться.



Спасибо Кире и Стажёру за все то, что мы пережили вместе, но настало время начать новую историю. Какой будет история? Я не знаю, но верю, что вместе мы сможем добиться большего, чем любой из нас представлял», — прокомментировал Кирилл «Likkrit» Малофеев.



Состав М19 по League of Legends:



Кирилл «Likkrit» Малофеев (Поддержка)

Егор «Vincent Vega» Медведев (Стрелок)

Дмитрий «Smurf» Иванов (Верхняя линия)



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