«Томь» все еще верит, что получит лицензию РФС на следующий сезон

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал отказ РФС в получении лицензии РФС на следующий сезон.

- Да, пока лицензирование не удалось пройти, потому что ждем перевода денег, который обещали после 9 мая. Как только получим - будем рассчитываться. Уверенность, конечно, есть; не было уверенности, мы бы тогда сразу сложили бы ручки и пошли по домам. Сумму долга называть не буду, - приводит слова Киселева ТАСС.

Ранее начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что «Томь», «Луч-Энергия», «Факел» и «Кубань» не смогли получить лицензии Российского футбольного союза.