Сборная Дании переиграла Италию в матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Дании переиграли команду Италии (2:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

Заброшенными шайбами отметились Никлас Хардт и Петер Регин.

После этой игры Дания набрала семь очков и заняла шестое место в группе А. Италия с одним очком осталась на последнем месте в турнирной таблице. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф турнира.

