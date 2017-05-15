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Сборная Дании переиграла Италию в матче чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Дании переиграли команду Италии (2:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

Заброшенными шайбами отметились Никлас Хардт и Петер Регин.

После этой игры Дания набрала семь очков и заняла шестое место в группе А. Италия с одним очком осталась на последнем месте в турнирной таблице. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Матч

Дания - Италия - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Хардт (Якобсен, Сторм), 57:36 (1:0 - бол.). Регин 58:47 (2:0 - п.в.).

Место и дата

15 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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