Сборная Дании переиграла Италию в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Дании переиграли команду Италии (2:0) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.
Заброшенными шайбами отметились Никлас Хардт и Петер Регин.
После этой
игры Дания набрала семь очков и заняла шестое место в группе А. Италия с
одним очком осталась на последнем месте в турнирной таблице. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф турнира.
Матч
Дания - Италия - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Хардт (Якобсен, Сторм), 57:36 (1:0 - бол.). Регин 58:47 (2:0 - п.в.).
Место и дата
15 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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