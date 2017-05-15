Сборная Канады всухую разгромила Норвегию
Сборная Канады взяла верх над командой Норвегии (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.
У победителей отличились Брэйден Шенн, Колтон Парайко (дважды), Марк Шайфли и Райан О'Райлли .
Канадцы после шести игр с 16 очками возглавляют группу В, норвежцы с 8 баллами - на пятой строчке.
16 мая Канада сыграет с Финляндией, а Норвегия в тот же день - с Белоруссией.
Матч
Канада - Норвегия - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Парайко (О'Райлли, Маккиннон), 18:42 (1:0 - бол.). Шайфли (Скиннер, Матесон), 34:57 (2:0). Парайко (Маккиннон, Марнер), 38:14 (3:0 - бол.). О'Райлли (Маккиннон, Шайфли), 57:20 (4:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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