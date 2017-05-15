Рэнди Карлайл: Гецлаф - наш капитан и человек, на которого можно положиться

Главный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл прокомментировал вклад капитана команды Райана Гецлафа в победу над «Нэшвиллом» (5:3) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

- Гецлаф - игрок мирового уровня, которого мы, возможно, временами перегружаем. Когда у вас на скамейке такой игрок, трудно, будучи тренером, этого не делать. Если есть возможность выпустить его на лед, ты это сделаешь. Геци был серьезной силой команды на протяжении большей части сезона, но сумел выйти на новый уровень в плей-офф. Он наш капитан и человек, на которого можно положиться, - приводит слова наставника «Дакс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей серии счет 1-1. Следующая встреча пройдет в Нэшвилле 17 мая. Встреча начнется в 3:00 по московскому времени.