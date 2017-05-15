Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА (фото)
Полузащитник Алан Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА , который готовится в выездному матчу 29-го тура РФПЛ с «Рубином».
Игра пройдет 17 мая.
Напомним, Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля в матче ЦСКА - «Локомотив» (4:0) в 25-м туре первенства. Из-за повреждения он пропустил три игры армейцев.
Смотрите, кто сегодня тренировался вместе со всеми 😉 #ЦСКА #Дзагоев pic.twitter.com/yLn9ZRPJ5l— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 15 мая 2017 г.
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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