Райан Гецлаф: В финале конференции не будет «сухих» серий

Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф прокомментировал победу над «Нэшвиллом» (5:3) во втором матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.

- Я не готов согласиться с тем, что мы сами усложняем себе жизнь. Мы играем в финале конференции, здесь не будет ни «сухих» серий, ни побед за явным преимуществом. Обе команды дошли до сюда по праву. И обе играют в жесткий хоккей. Мы молодцы, что смогли реабилитироваться за поражение в первом матче. Мне показалось, что в начале той встречи мы действовали плохо. Сегодня мы снова каким-то образом пропустили два шайбы в дебюте, но сохранили правильный настрой, - приводит слова капитана «Дакс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей серии счет 1-1. Следующая встреча пройдет в Нэшвилле 17 мая. Встреча начнется в 3:00 по московскому времени.