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Райан Гецлаф: В финале конференции не будет «сухих» серий

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Анахайма» Райан Гецлаф прокомментировал победу над «Нэшвиллом» (5:3) во втором матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.

- Я не готов согласиться с тем, что мы сами усложняем себе жизнь. Мы играем в финале конференции, здесь не будет ни «сухих» серий, ни побед за явным преимуществом. Обе команды дошли до сюда по праву. И обе играют в жесткий хоккей. Мы молодцы, что смогли реабилитироваться за поражение в первом матче. Мне показалось, что в начале той встречи мы действовали плохо. Сегодня мы снова каким-то образом пропустили два шайбы в дебюте, но сохранили правильный настрой, - приводит слова капитана «Дакс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей серии счет 1-1. Следующая встреча пройдет в Нэшвилле 17 мая. Встреча начнется в 3:00 по московскому времени.

Матч

Анахайм - Нэшвилл - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Голы:

Джохансен (Йоси, Арвидсон), 4:18 (0:1). Нил (Экхольм, Джохансен), 8:32 (0:2). Ватанен (Гецлаф, Кеслер), 19:00 (1:2 - бол.). Сильверберг (Фаулер, Ракелль), 20:39 (2:2). Форсберг (Арвидсон), 27:59 (2:3). Каше (Мэнсон, Теодор), 30:41 (3:3). Ритчи (Гецлаф, Монтур), 37:07 (4:3). Верметт (Гецлаф, Фаулер), 59:16 (5:3 - п.в.).

Место и дата

15 мая 02:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

 

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