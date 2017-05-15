Виталий Мутко: Павлюченко нарушил этические нормы

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал инцидент в финальном матче Кубка России с участием нападающих Романа Павлюченко и Ари.

- Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Он (Павлюченко), на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать, - сказал Мутко в интервью ТАСС.



Напомним, инцидент произошел во время финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», который завершился победой столичного клуба со счетом 2:0.

В конце встречи футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской – Ари и Джефферсон Фарфан.

После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно.