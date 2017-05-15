Сидни Кросби: «Питтсбургу» не надо ничего менять, просто надо бросать, когда есть возможность

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии с «Оттавой».

- Они делают ставку на оборону. Значит надо бросать и идти на добивание, в расчете на отскок. Нужно закрывать вратаря. Не надо ничего менять, просто надо бросать, когда есть возможность бросить и бороться за отскоки. Надо играть в таком же ключе, и чуть прибавить: уходить от опеки, создавать моменты. И реализовывать их, - передает слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом матче серии победу праздновали игроки «Оттавы» (1:2 ОТ).