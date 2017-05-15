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Роналдиньо: Неймар скоро получит шанс стать номером один

Источник:  RT на русскомКомментарии

Известный в прошлом футболист Роналдиньо, в минувшие выходные принявший участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани, поделился мнением о будущем своего соотечественника Неймара.

- Неймара называют новым Роналдиньо, хотя ему не нравится это сравнение, потому что вы являетесь его кумиром. Ему по силам достичь ваших высот?

- Мне тоже не нравятся сравнения. Он прекрасно играет, и думаю, что скоро придет его время стать номером один. Я очень этого жду. И не потому, что он бразилец и является моим другом, а потому, что он этого заслуживает как футболист. Но пока на вершине находится Месси, и этим очень осложняет жизнь всем остальным. Но я думаю, что у Неймара будет шанс, - цитирует Роналдиньо RT.

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