LAN-финал CIS Minor пройдет в Москве

LAN-финал турнира CIS Minor пройдет с 8 по 11 июня в клубе Gamer Stadium в Москве.



Восемь участников будут посеяны в две группы по итогам закрытой квалификации, которая пройдет с 16 по 19 мая. Игры первого раунда, а также финал победителей будут сыграны до одной победы, остальные матчи группового этапа будут проходить до двух побед.Команды, занявшие 1-2 места в своих группах, пройдут в плей-офф.

Стадия плей-офф пройдет в формате Double Elimination, что даст командам, проигравшим в одном из матчей, шанс реабилитироваться в нижней сетке и дойти до финала турнира. Все матчи плей-офф будут сыграны до двух побед. Оба участника гранд-финала получат право выступать на закрытых квалификациях к PGL Major Kraków.

PGL Major Kraków 2017 пройдет с 16 по 23 июня в Кракове. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.



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