Андреас Бернард: Похоже, Италии еще рано играть на таком уровне
Вратарь сборной Италии Андреас Бернард повел итог выступления команды на чемпионате мира.
Сегодня итальянцы, уступив со счетом 0:2 датчанам в матче группового этапа турнира, потеряли шансы на сохранение прописки в элитной группе команд. Следующий сезон итальянцы проведут в дивизионе 1А.
«Я думаю, мы провели неплохой турнир. Но при этом ни в одном из матчей мы не могли взять ход матча в свои руки, - сказал Бернард. - Италия - очень молодая команда, последние три года мы очень много работаем, чтобы собрать боеспособный коллектив. Я горжусь каждым за эту работу в режиме 24/7 для того, чтобы команда побеждала. Но шесть голов на таком турнире - это очень мало, чтобы рассчитывать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Похоже, нам еще слишком рано играть на таком уровне».
Матч
Дания - Италия - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Хардт (Якобсен, Сторм), 57:36 (1:0 - бол.). Регин 58:47 (2:0 - п.в.).
Место и дата
15 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция