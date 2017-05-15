Андреас Бернард: Похоже, Италии еще рано играть на таком уровне

Вратарь сборной Италии Андреас Бернард повел итог выступления команды на чемпионате мира.

Сегодня итальянцы, уступив со счетом 0:2 датчанам в матче группового этапа турнира, потеряли шансы на сохранение прописки в элитной группе команд. Следующий сезон итальянцы проведут в дивизионе 1А.

«Я думаю, мы провели неплохой турнир. Но при этом ни в одном из матчей мы не могли взять ход матча в свои руки, - сказал Бернард. - Италия - очень молодая команда, последние три года мы очень много работаем, чтобы собрать боеспособный коллектив. Я горжусь каждым за эту работу в режиме 24/7 для того, чтобы команда побеждала. Но шесть голов на таком турнире - это очень мало, чтобы рассчитывать на сохранение прописки в элитном дивизионе. Похоже, нам еще слишком рано играть на таком уровне».